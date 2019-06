Bologna, pronti 15 milioni per Kouamé. Incontro già avvenuto col Genoa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Resto del Carlino di oggi analizza ai raggi X l'interesse del Bologna per l'attaccante Cristian Kouamé (21) del Genoa. Il club felsineo, si legge, ha incontrato il club di Preziosi nel fine settimana e si è detto pronto a mettere sul piatto circa 15 milioni. Previsti nuovi contatti in settimana per il ragazzo ivoriano, che può ricoprire i tre ruoli dell' attacco e che Mihajlovic potrebbe così sfruttare in modo perfetto nel tridente, come alternativa o al fianco di Palacio, prossimo al rinnovo.