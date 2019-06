Bologna, pronto il blitz per Skov Olsen: c'è anche il Tottenham

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bologna è molto interessato all'esterno del Nordjaelland Andreas Skov Olsen, classe '99 e presente sul taccuino di mezza Europa con il Tottenham in testa. Il valore del suo cartellino è superiore ai 10 milioni di euro, ma ha il contratto in scadenza nel 2020 e i rossoblu sono pronti ad inserirsi per provare ad anticipare tutti. Un blitz in Danimarca che potrebbe far capire al calciatore quanto sia alto il gradimento nei suoi confronti, così da convincerlo a scegliere la rosa di Mihajlovic. A riportarlo è Il Corriere di Bologna.