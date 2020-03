Bologna, rebus Skorupski: si valutano Audero e Radu ma piace anche Joronen

Il Bologna valuta il futuro di Skorupski nonostante il contratto in scadenza nel 2023. Il polacco, sta offrendo un rendimento al di sotto delle aspettative e per questo, a fine campionato Mihajlovic dovrà decidere se andare avanti con lui oppure chiedere di cambiare. Al momento in realtà la conferma è più probabile dell'addio, ma intanto i rossoblu si stanno guardando intorno. Audero, Radu e Olsen sono i primi tre nomi presi al vaglio da Bigon, anche se al tecnico piacerebbe tornare a lavorare con Viviano. Il portiere fiorentino però, ha un'età avanzata per i piani tecnici del club, che preferirebbe un giocatore su cui puntare anche in futuro. Tra gli altri nomi c'è anche Joronen del Brescia, che è costato 5 milioni ma che Cellino adesso valuta almeno 8. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.