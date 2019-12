Bologna, ritorno di fiamma per Lyanco. Ma piace anche Bonifazi

Spazio al mercato del Bologna sulle pagine del Corriere dello Sport con particolare attenzione alla difesa dove potrebbero arrivare due elementi – un centrale e un terzino – per sistemare un reparto che sta soffrendo parecchio e su cui Mihajlovic sta lavorando in attesa di gennaio. Acquisti che però saranno solo in prestito, con diritto od obbligo di riscatto, poiché il patron Joey Saputo non sembra intenzionato a fare investimenti a gennaio.

Per il ruolo di centrale si guarda in casa Torino con due obiettivi: Lyanco, che sarebbe un ritorno dopo l'ottima seconda parte di stagione nella passata stagione in rossoblù, e Kevin Bonifazi. Entrambi sono chiusi in granata e rappresenterebbero innesti di spessore e non giocatori presi tanto per far numero o vedere che ci si è mossi sul mercato. Come alternativa ci sarebbe Juan Jesus della Roma, che però ha un ingaggio molto importante. Per le corsie invece il nome caldo è quello di Federico Dimarco, chiuso all'Inter da Asamoah e Biraghi e bisognoso di giocare. L'ex Parma è più un esterno di centrocampo che un terzino e questo è il motivo per il quale non sarebbe fino in fondo il terzino sinistro più cercato dal tecnico serbo.