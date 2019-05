© foto di Giacomo Morini

Il Bologna pareggia 3-3 sul campo della Lazio e conquista la matematica salvezza con un turno d'anticipo: ai felsinei, infatti, bastava un solo punto per ipotecare la permanenza in Serie A. Bologna-Napoli, dunque, si giocherà sabato 26 sera alle 20.30 visto che - come comunicato oggi dalla Lega Serie A - non è necessaria contemporaneità con il Bologna salvo, dunque il match verrà anticipato al sabato come anticipo serale.