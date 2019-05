© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Adem Ljajic potrebbe tornare in Italia nel corso della prossima estate. Non al Torino, proprietario del suo cartellino, ma al Bologna, nel caso in cui Sinisa Mihajlovic dovesse restare sulla panchina dei felsinei.

Permanenza al Besiktas - Il serbo vorrebbe rimanere al Besiktas che potrebbe anche riscattarlo dal Toro per 6,5 milioni di euro, ma il richiamo del suo ex allenatore potrebbe cambiare le carte in tavola, con Cairo che chiederebbe la stessa cifra. A riportarlo è Tuttosport.