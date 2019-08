Bologna, sette milioni più bonus per Dominguez: i dettagli

Per arrivare a Nicolas Dominguez, racconta ViaEmilia, il Bologna ha sborsato circa 7 milioni di euro più bonus: lo lascerà in prestito fino a gennaio sicuramente, poi valuterà se portarlo in Italia o prolungare il prestito fino a giugno. Agli argentini andrà un altro milione al raggiungimento delle 15 presenze, più un altro quando avrà collezionato i 35 gettoni in rossoblù.