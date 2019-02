Bologna, Skorupski: "Ora terzultimi ma usciremo da questa situazione"

© foto di PhotoViews

Il portiere del Bologna, Lukasz Skorupski, parla in esclusiva a Sky Sport 24. "Con Mihajlovic è cambiata un po' la tattica, pressiamo alti, gli allenamenti sono più intensi. Siamo partiti col piede giusto, abbiamo fatto una grande gara a San Siro: ora piedi per terra, ancora non abbiamo fatto niente e domenica è la gara più importante per noi. Dobbiamo uscire da questa situazione: siamo terzultimi ma ce la faremo, salendo più su. Adesso abbiamo scontri diretti, gare importanti ma trattiamo tutte le gare in modo importante. Con l'Inter nessuno ci credeva, noi sì, sono stati tre punti importanti per noi. Non ci sono solo gli scontri diretti ma dobbiamo provare a far punti anche con le big".