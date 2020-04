Bologna, Skorupski rimarrà il portiere titolare. I numeri non sono tutto, la fiducia è invariata

Nonostante una stagione non super tra alti e bassi, il Bologna ha tutte le intenzioni di confermare Lukasz Skorupski: il club felsineo ha confermato la fiducia nel suo estremo difensore nonostante numeri eccezionali, che lo vedono ultimo nella classifica di parate in relazione ai tiri in porta. Futuro in rossoblù assicurato dunque, stando alle ultime rivelate da la Gazzetta dello Sport.