Bologna-Skov Olsen, telenovela finita. Domani il giocatore sarà in città

Nella giornata di domani, spiega il Corriere dello Sport, Andreas Skov Olsen arriverà a Bologna per sostenere la seconda parte delle visite mediche e, successivamente, si sposterà a Casteldebole per il primo allenamento. Una telenovela a lieto fine per i rossoblù che sborseranno 6 milioni di euro per l'acquisto del suo cartellino dal Nordsjaelland.