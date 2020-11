Bologna, Soriano uomo di casa: nessuno in Serie A ha contribuito tanto tra le mura amiche

Il centrocampista Roberto Soriano si è rivelato determinante quest'oggi, ma non solo, nella vittoria del Bologna, visto che l'1-0 nei confronti del Crotone è maturato per merito suo. L'ennesima rete casalinga in cui partecipa: come sottolineato da Opta, infatti, Soriano ha messo lo zampino in otto centri del Bologna al Dall'Ara, con 5 gol e 3 assist. Un contributo interno migliore di ogni altro giocatore: accogliente, è la definizione scelta dal tweet del portale statistico, "uomo di casa", invece, aggiungiamo noi.