Takehiro Tomiyasu, giocatore del Bologna, ha commentato così il match pareggiato per 2-2 contro il Parma: “Non sono contento del risultato, oggi volevamo vincere, ma dobbiamo essere positivi e usare la carica di questo finale di partita per le prossime. Personalmente sono contento perché mi sto integrando al meglio in un campionato difficile, ringrazio i miei compagni perché mi stanno aiutando molto in questo. Il mio obiettivo è giocare il più possibile e dimostrare le mie capacità giornata dopo giornata“