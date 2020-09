Bonaventura e il saluto a San Siro: "Ci tenevo, per questo mi sono inginocchiato sul campo"

vedi letture

Giacomo Bonaventura, commosso, in ginocchio sul prato di San Siro dopo l'ultima sfida di campionato contro il Cagliari, in quella che sarebbe stata la sua ultima con la maglia del Milan. Durante l'odierna conferenza stampa di presentazione con la Fiorentina il centrocampista ha parlato anche di quell'immagine impressa nelle menti di molti tifosi: "Sono rimasto lì perché ci tenevo a stare un attimo da solo dopo tanti anni a San Siro. E' stato un momento in cui ho provato gratitudine per ciò che sono riuscito a fare lì".