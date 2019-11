Bonucci-Juventus, terminato l'incontro con Lucci: avanti fino al 2024

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Bonucci e la Juventus, avanti insieme. Un anno in più, per celebrare la stagione della rinascita, della ripartenza. Il giocatore era oggi alla Continassa insieme al suo agente Alessandro Lucci per il nero su bianco. Una trattativa che andava avanti e che tra la giornata di ieri e la mattinata di oggi ha subito una netta accelerata. Tanto da arrivare all'incontro nella sede bianconera con la dirigenza del club che è terminato poco fa. Che è sempre attento ai suoi simboli, ai migliori, ai fari e ai perni del suo progetto. Dall'addio alla rottura, al ritorno a casa, ufficializzeranno a breve il matrimonio fino al 2024. Un anno in più, a braccetto. A casa Juventus, a casa Bonucci.