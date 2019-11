TMW - Rinnovo in vista per Bonucci? Incontro con la Juve e Lucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus, non è certo una novità, è sempre attenta al rendimento e alla valorizzazione dei propri campioni. E infatti la società bianconera raramente corre il rischio di perdere o farsi sfuggire le stelle presenti nella rosa.

Una premessa d'obbligo, per spiegare il fatto: secondo le ultimissime raccolte da TMW infatti è da registrare un incontro fra il capitano Leonardo Bonucci, in compagnia dall'agente Alessandro Lucci, e la dirigenza juventina. Possibile che le parti si siano date appuntamento per parlare di un eventuale rinnovo del numero 19, perno centrale dell'undici di Sarri e della Nazionale di Roberto Mancini. Nelle prossime ore se ne saprà probabilmente qualcosa in più, ma come detto l'ipotesi rinnovo è tutt'altro che da escludere.