© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Leonardo Bonucci ai microfoni di As svela un retroscena di mercato: "È vero, mi ha cercato il Real Madrid. È stato un orgoglio e un piacere essere un suo obiettivo, significa che ho lavorato bene in questi anni. Però la chiamata della Juventus e la voglia di tornare a sentirmi a casa hanno portato il mio cuore a decidere che il colore bianconero mi si addicesse di più". Motivazioni decisive quelle familiari: "L'anno scorso ero quasi sempre a Milano e i miei figli non mi vedevano mai. È stato uno dei motivi che mi hanno spinto a tornare".