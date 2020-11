Borja Valero: "Pronto ad aiutare la Fiorentina. Commisso? Scenderebbe in campo lui stesso"

vedi letture

Borja Valero è finalmente pronto a dare una mano alla sua Fiorentina: "Sto bene, penso di aver recuperato grazie al lavoro dello staff medico. Ora cercherò di dare il massimo per farmi trovare pronto a dare il contributo alla squadra", sono state infatti le parole del centrocampista spagnolo a La Nazione.

L'ex Inter si è espresso ovviamente anche sul nuovo mister Cesare Prandelli: "Si vede che il mister aveva davvero tantissima voglia di rimettersi in gioco e farlo a Firenze per lui è un grosso stimolo e motivo di orgoglio". E non è mancata, infine, neanche una battuta sulla passione del presidente Rocco Commisso: "Il presidente è un vulcano, una persona fantastica e piena di idee che tiene davvero tantissimo alla Fiorentina. Si vede che soffre visceralmente quando le cose non vanno bene. Avrebbe voglia di scendere lui stesso in campo per aiutarci".