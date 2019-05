Branchini: "Allegri resta alla Juve. Conte-Roma molto probabile"

© foto di Emiliano Crespi

Lunga intervista all'agente Giovanni Branchini sulle pagine di Tuttosport, con il procuratore che ha parlato dei temi più importanti in vista del prossimo calciomercato: "Ci sono molte società con le quali mi piace fare affari ma mi vanto di aver avuto per tanti anni un rapporto ottimo col Bayern, cominciato nel ‘92 quando portai Effenberg e Laudrup alla Fiorentina. La stima è cresciuta negli anni dando vita a una collaborazione immutata, anche quando non sfociava in operazioni di mercato: il club ha sempre operato autonomamente e direttamente senza alcun obbligo di “precedenza” nei miei confronti. È stato difficile fare affari con Moggi, che pure era un amico e con il quale ci siamo perfettamente chiariti. Ma lui in quel momento pretendeva un certo tipo di “fedeltà” che io non potevo garantirgli".

Problemi con i dirigenti di oggi?

"Stimo moltissimo Tare, ma con la Lazio non riesco più ad avere rapporti professionali, forse conseguenza del famoso strappo su Pandev. Io credo che Lotito sia preparatissimo, merita solo applausi per quello che sta facendo per il suo club, mentre sono un po’ più critico per alcune sue posizioni di politica federale. E ritengo che Tare sia uno dei più bravi in assoluto. È solo una difficoltà di rapporti, non un giudizio sull’operato".

Allegri resterà alla Juve?

"La Juve è contenta di lui e lui ha il massimo rispetto della Juve. Penso proprio che resterà. I presupposti ci sono tutti, ma proprio per la qualità del rapporto che esiste tra di loro saranno importanti gli incontri che avranno".

Possibile che Guardiola lasci il City?

"Per me è una cosa assolutamente impossibile".

Spalletti resterà all’Inter?

"Sì".

Sarri al Milan?

"Dipende dal Chelsea, che sta vivendo un momento particolare, con la società che potrebbe anche cambiare padrone. Io non voglio giudicare nulla, ma se tu prendi Sarri non interrompi un processo di crescita dopo un anno. Che senso ha?".

Conte andrà alla Roma?

"Con il rapporto che c’è tra la famiglia Conte e Petrachi, direi che la cosa è molto probabile".

Cairo lascerà andare Petrachi alla Roma?

"Se accetterà questa ipotesi, certamente - e per principio - si farà indennizzare in qualche modo".

Zaniolo resta alla Roma?

"Sì, resta alla Roma. Non credo che voglia cambiare squadra con la stessa facilità con cui cambia procuratore. Manolas? Ha la clausola da tempo, ma nessuno ha ancora deciso di esercitarla. È un ottimo difensore, a quel prezzo dovrebbe essere un affare. Evidentemente però ha qualche cosa, qualche amnesia, che frena le pretendenti".

Chiesa lascerà la Fiorentina?

"Sì. La Juve? Credo che alla fine andrà proprio ai bianconeri ma il club prima dovrà portare a termine alcune cessioni. Piccola rivoluzione? Penso proprio di sì. Dybala? La sua cessione è stavolta possibile. Non credo sia contento lui e non credo sia contenta la Juve di questa stagione. In un eventuale scambio con Icardi tutti avrebbero la possibilità di guadagnare".

Barella?

Giocatore straordinario. Mi ricorda Scholes. E penso che possa andare proprio al Manchester United".

Tonali?

"Col Brescia in A, considerando l’affetto che Cellino ha per i suoi campioni, lo vorrà far crescere ancora un po’, tenendolo almeno per un anno".

Insigne lascerà il Napoli?

"Forse sì. Per il Napoli è fondamentale che resti Koulibaly. E se andasse via Insigne arriverebbe uno importante: per esempio Diego Costa. Poi c'è James Rodriguez, altro giocatore molto forte che potrebbe arrivare in Italia in estate".