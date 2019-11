Bremer fa sorridere Mazzarri. Genoa-Torino termina 0-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è da poco conclusa la sfida fra Genoa e Torino. Il club granata si è imposto 1-0 grazie alla rete di Bremer arrivata nella ripresa.

LE SCELTE INIZIALI - Mister Thiago Motta sceglie Favilli come riferimento offensivo, supportato alle spalle da Agudelo e Pandev. Torna Schone in mezzo al campo, Criscito parte dalla panchina. Brutta notizia per il Torino, con Mazzarri costretto a rinunciare a Belotti. Il Gallo non va neanche in panchina. Davanti tridente inedito per i granata, composto da Lukic, Berenguer e Verdi.

BUON RITMO, MA POCHE OCCASIONI NEL 1° TEMPO - La prima mezz'ora di gara si gioca ad alta intensità. Le due squadre lottano su ogni pallone con tanta fisicità. L'arbitro lascia giocare e questo aiuta nello spettacolo, anche se entrambe le squadre non riescono ad arrivare in zona gol. Nei minuti finali del primo tempo il Genoa si porta avanti e chiude la prima frazione di gioco nell'area del Toro: di Sturaro la conclusione più pericolosa, con il tiro a giro dell'ex Juventus che viene deviato in angolo. È l'ultima occasione del primo tempo, che termina 0-0.

DOPPIO LEGNO PER IL GENOA - Nella ripresa la musica non cambia, la gara continua ad essere molto intensa e "cattiva" dal punto di vista fisico e dell'intensità. Le squadre vivono di fiammate, come quella del Genoa che dopo 10 minuti dall'inizio della ripresa sfiora il vantaggio in due occasioni. Prima la traversa colpita da Agudelo, un minuto più tardi la conclusione di Favilli viene fermata dal palo.

IL BOMBER CHE NON TI ASPETTI - Nel momento migliore del Genoa, arriva il gol del Torino. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Verdi, Bremer prende il tempo a Sturaro e di testa batte un incolpevole Radu. Il Genoa, dopo il gol subito, prova a ributtarsi in attacco, ma il Torino si chiude bene e riparte in contropiede. Un successo importantissimo per il Torino, che torna alla vittoria dopo il ko con l'Inter. Brutta battuta d'arresto per il Genoa, che resta al terzultimo posto con 10 punti e viene fischiato dai propri tifosi al momento del triplice fischio.