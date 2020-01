Brescia, ancora rinforzi offensivi: occhi sull'ex Empoli Zajc

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Brescia continua a sondare il mercato in cerca di rinforzi da regalare a mister Corini e secondo quanto riportato da Sky Sport il presidente Cellino ha messo nel mirino Miha Zajc. Trequartista sloveno ex Empoli oggi al Fenerbahce, il Brescia ci sta pensando per rinforzare il lotto di giocatori in grado di giocare dietro le punte.