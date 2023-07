ufficiale Miha Zajc rinnova con il Fenerbahce. Lo sloveno firma fino al 2026

Miha Zajc non si muove dal Fenerbahce. Lo ha annunciato il club turco in un comunicato pubblicato sui propri account ufficiali, insieme alla notizia del principio d'accordo con il Sassuolo per la cessione di Mert Muldur. L'ex centrocampista di Empoli e Genoa, arrivato nella stagione 2018-19, ha firmato un nuovo contratto a un mese esatto dalla scadenza di quello vecchio: resterà a Istanbul per altre tre stagioni, fino al 30 giugno 2026.