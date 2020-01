Brescia, arriva il Milan di Ibra. Con un pensiero al mercato in uscita

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gli esami non finiscono mai. Il Brescia di Eugenio Corini torna in campo questa sera per affrontare un test complicato e che probabilmente influenzerà il morale in vista della seconda parte di stagione. Le dirette concorrenti per la salvezza non se la passeranno meglio in questo turno, proprio per questo sarà necessario strappare punti davanti ad un Rigamonti tutto esaurito. All'andata finì 1-0 per i rossoneri, ma erano altri tempi: ora il Milan arriva con Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic, un cliente sempre scomodo da affrontare. Il Brescia ha però la determinazione giusta e la voglia per poter ripartire al meglio. Esami duri da sostenere, ma che possono segnare una stagione intera.

ARRIVA IL MILAN - Situazioni opposte per le due squadre impegnate questa sera nel Friday Night della 21a giornata di serie A. I padroni di casa arrivano da un pareggio con il Cagliari dopo due stop consecutivi. Il successo in campionato manca ormai da un mese e mezzo, le tre sconfitte e i due pareggi successivi iniziano ad avere un peso specifico notevole. I rossoneri sembrano aver dimenticato il 5-0 di Bergamo, da quel momento in poi la squadra di Pioli ha ottenuto un pareggio e ben due vittorie.

Sicuramente vedremo due modi differenti di affrontare il calcio: da una parte il 4-3-3 di Pioli con Ibrahimovic come riferimento centrale, dall'altra un Brescia senza Mario Balotelli - il numero 45 resterà fermo per due giornate dopo il rosso con il Cagliari - e con un sistema di gioco ormai bel collaudato. Difficile fare pronostici, ma in casa biancoblù c'è la necessità di conquistare un risultato positivo.

MERCATO, SI LAVORA IN USCITA - Nel frattempo il mercato entra nel vivo, soprattutto in questi ultimi giorni. Corini, per quanto riguarda le operazioni in entrata, evita di rispondere. Ad ogni modo Cellino continua a lavorare per poter portare a Brescia giocatori in grado di dare maggiore qualità. Ci si muove anche in uscita, Tremolada, Semprini e Matri potrebbero salutare i compagni a breve. Situazioni da risolvere anche per poter ripartire al meglio in questo girone di ritorno e cancellare un periodo negativo. Tra mercato e campo l'obiettivo delle Rondinelle rimane uno solo, la salvezza.