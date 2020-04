Brescia, Bisoli: "Non dobbiamo mollare ma correre su un campo mi manca"

Dimitri Bisoli, centrocampista del Brescia, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Sono stato contattato da un gruppo di volontari della città e mi sono mosso subito per fare la spesa per chi è in difficoltà. Loro provvedono alla distribuzione perché noi dobbiamo restare in casa. Non dobbiamo mollare, rovineremmo tutto". Poi su cosa gli manca a causa della pandemia: "A parte la buona salute per tutti ovviamente, mi basterebbe poter tornare a correre su un campo: lavorerei anche solo alla parte atletica".