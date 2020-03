Brescia, Cellino ironizza dopo i rinvii del weekend: "Spero che annullino il campionato"

Massimo Cellino, intervenuto oggi al Gr Parlamento, ha ironizzato sugli interessi dieto al rinvio delle partite che inizialmente, lo scorso weekend, avrebbero dovuto giocarsi a porte chiuse: "Tutti guardano ai propri interessi e se tutti guardiamo ai nostri orticelli il problema non si affronta. O c'è un problema nazionale o ci prendiamo in giro ed è mortificante quanto è accaduto. Tutti ci giochiamo qualcosa. Se devo guardare al mio Brescia, spero che annullino il campionato, ma è ovvio che non si possa fare (ride n.d.r.). Lecce-Atalanta, hanno fatto viaggiare i bergamaschi e se il problema virus è reale, non esiste che presa questa decisione. Si prendono delle decisioni per favori politici".