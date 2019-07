© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha parlato ai microfoni di 'Sky' dopo il sorteggio del calendario della Serie A 2019/20: "Non mi aspettavo la prima a Cagliari, ma è un bell'iniziare. Sarà allo stadio? Non lo so".

Che mercato sarà per voi?

"Intanto non voglio vendere i calciatori che abbiamo, non possiamo permettercelo. Poi cerco rinforzi ma senza indebitarci. Cercherò di utilizzare l'esperienza avendo pochi soldi".

Cosa manca al Brescia?

"Quaranta punti".