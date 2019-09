© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eugenio Corini, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Bologna, ha voluto parlare così del collega Mihajlovic in conferenza stampa: "Ha fatto cose straordinarie, poi ha deciso di rimanere lì. Ha affrontato con coraggio la malattia, è una squadra aggressiva e in fiducia. Lo scorso anno il Bologna è arrivato decimo o undicesimo, sappiamo di affrontare una squadra con qualità. Lo screzio tra di noi? Mi sono state riportate delle cose che non mi sono piaciute. Poi abbiamo chiarito, è un allenatore che ho sempre stimato e gli auguro davvero il meglio".