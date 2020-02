vedi letture

Brescia, Diego Lopez: "Balotelli giocatore simbolo, oggi era troppo solo"

Il tecnico del Brescia Diego Lopez ha commentato a Sky Sport il match perso oggi contro la Juventus: “Balotelli è un giocatore simbolo, è importante per noi, ma oggi per lui era complicato visto che spesso era solo in mezzo a quattro giocatori. Ci ha dato una grande mano. I gol arriveranno, così come le giocate importanti”, ha concluso l’allenatore delle Rondinelle.