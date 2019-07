Brescia, difesa blindata con il gigante "buono" Chancellor

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un nome sconosciuto ai più, ma Jhon Chancellor può dare un gran contributo al Brescia. Difensore centrale classe 1992, nell'ultimo periodo ha conquistato la fiducia di Rafael Dudamel in nazionale. Debutto il 9 giugno 2017, ben 90' che hanno stregato il ct venezuelano. Da quel momento in poi il giocatore è diventato una pedina fondamentale nella difesa sudamericana, 1.97 metri da poter sfruttare soprattutto sulle palle inattive.

L'inizio in patria - Inizia la sua carriera nel Mineros, per poi passare al Deportivo Lara. Nel 2016 passa in Ecuador, per poi trovare l'accordo con l'Anzhi, in Russia. Nel febbraio 2019 si trasferisce all'Al Ahli a parametro zero ed ora è pronto per trasferirsi al Brescia. Poca esperienza in Italia e in Europa, ma il precedente del El General Rincon fa ben sperare.

Oggi le visite con le rondinelle - In giornata ci saranno le visite mediche, poi la firma con il club di Cellino. Un difensore roccioso per poter rinforzare il pacchetto arretrato dei lombardi: al momento l'unico dubbio resta la mancanza d'esperienza in Europa, ma visto l'andamento in nazionale potrebbe essere una sorpresa nel prossimo campionato di A.

Il calcio venezuelano sta crescendo e l'obiettivo principale è quello di raggiungere la qualificazione ai prossimi mondiali. Il tutto passa anche dalle prestazioni di Jhon Chancellor che può diventare un punto di riferimento anche per la difesa bresciana.