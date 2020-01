Brescia, disastro ‘interno’: una sola vittoria al Rigamonti, la svolta col Cagliari

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La salvezza si costruisce tra le mura amiche? Non sempre, per maggiori informazioni chiedere al Brescia di Eugenio Corini. Il bilancio della compagine biancoblù al termine del girone di andata è disastroso: davanti al proprio pubblico è arrivata soltanto una vittoria nello scontro diretto con il Lecce. Troppo poco per una squadra che vuole salvarsi: con il Cagliari serve una svolta decisiva, altrimenti si inizia a rischiare ancor prima del dovuto. Non soltanto per una questione di punti, ma per aumentare il morale, tornato sotto i tacchi dopo un breve periodo di euforia.

UN SOLO SUCCESSO - Ultimo posto dopo 9 gare disputate davanti ai propri tifosi. Al Rigamonti è arrivato un solo successo, i punti in totale sono 4: soltanto il Lecce ha un andamento simile in casa, anche se i giallorossi non hanno mai vinto al Via del Mare. Sette le sconfitte totali (l'ultima con la Lazio) e ben 19 gol subiti, tutti numeri che quantificano una crisi di risultati evidente a tutti. I giochi non sono ancora conclusi, ma i dati ottenuti sul terreno di gioco amico devono far riflettere tutti in casa Brescia.

BILANCIO NEGATIVO, SERVE UNA SVOLTA - Nonostante le 3 vittorie e il pareggio esterno, al momento il bilancio è negativo. Rimane il problema dei gol incassati (36 fino a questo momento, una media 1.90 a partita) e dei cali di concentrazione che più volte hanno colpito la squadra lombarda durante la prima parte di stagione. Il calendario mette davanti agli uomini di Corini due squadre difficili: con il Cagliari non servirà la prestazione, ma il risultato. Anche perché nel giro di cinque giorni si gioca nuovamente e il Milan di Ibrahimovic non vorrà di certo ricoprire il ruolo di vittima sacrificale.