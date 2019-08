© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alfredo Donnarumma, attaccante del Brescia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il primo tempo contro il Cagliari: "Parlavo in settimana di questa cosa del gol. Ho detto: speriamo non ci sia un gol annullato dal Var, ma è successo (ride, ndr). Comunque stiamo facendo una buona partita e abbiamo avuto un buon impatto, ma c'è un altro tempo da giocare e stiamo affrontando una squadra forte".

Cosa vi dirà Corini?

"Il mister ci dirà che stiamo facendo bene, ma che dobbiamo dare ancora di più per fare un secondo tempo ancora migliore del primo".