Brescia, gli acquisti sono legati dalle cessioni. Idea Deiola per la mediana

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il periodo nero sembra essere ormai alle spalle, ma ovviamente il Brescia di Eugenio Corini sa benissimo che bisogna ancora lavorare per poter raggiungere l'obiettivo stagionale. L’avventura in A dopo otto anni ha portato qualche problema di troppo, con giocatori che hanno reso meno del previsto. Su tutti Romulo, utilizzato in più ruoli in questa stagione: il centrocampista delle Rondinelle non ha mai dato quel cambio di passo necessario che ci si aspettava da un calciatore duttile e in grado di segnare anche qualche gol. Il presidente Cellino ha confermato che interverrà sul mercato, ma ovviamente ci sono diversi aspetti da evidenziare: prima le partenze, almeno tre elementi lasceranno la rosa già a gennaio.

OBIETTIVO CENTROCAMPISTA - Serve un centrocampista centrale, sia per far fronte all’assenza di Dessena, sia per far rifiatare Bisoli e Ndoj. Inoltre il giocatore scuola Roma è stato condizionato da un infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori per la prima parte di campionato, la coperta al momento resta corta. Il nome finito sul taccuino biancoblù è quello di Alessandro Deiola, al Cagliari ha trovato davvero poco spazio in questa stagione. Rimane viva l'idea Pjaca, ma l'arrivo di un nuovo calciatore dipenderà anche dalla permanenza di Morosini.

MOVIMENTI IN ATTACCO - Il pacchetto arretrato rimane uno più coperti, dunque si lavorerà anche sull’attacco. Matri è in uscita, in più c'è la questione Donnarumma da risolvere. Nelle ultime ore diverse squadre si sono mosse anche per Torregrossa, anche se il giocatore è al momento incedibile. Ad ogni modo in attacco si potrebbero liberare due posti, come già detto le partenze influiranno molto gli arrivi in casa Brescia. Il club biancoblù cercherà sicuramente di piazzare colpi ben ragionati e senza rivoluzionare troppo una rosa che, dopo un periodo negativo, sembra aver trovato la giusta continuità.