Brescia, il club prende le distanze dalle parole di Mario Balotelli

L'ennesima Balotellata? Le parole di Mario Balotelli, in una diretta Instagram su Youtube, hanno scorso soprattutto la società Brescia, visto che le Rondinelle hanno deciso di emanare un comunicato stampa per prendere le distanze da quanto dichiarato. "La società Brescia Calcio intende prendere ufficialmente le distanze da quanto dichiarato dal suo tesserato Mario Balotelli, relative a ipotetici favoreggiamenti nel Campionato di Serie A. Nello specifico, Mario Balotelli per mezzo di una diretta Instagram ripresa su Youtube, ha rilasciato oggi dichiarazioni che alludono a “favori” nei confronti di una squadra (la Juventus) in corsa per la conquista del Campionato. Brescia Calcio tiene a sottolineare che tali insinuazioni sono strettamente personali e che non sono in nessun modo riconducibili alla Società stessa".