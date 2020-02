vedi letture

Brescia, il ritorno di Sandro Tonali diventa fondamentale per la sfida col Napoli

L'importanza di Sandro Tonali. Diego Lopez ritrova uno dei suoi centrocampisti più talentuosi per una sfida importantissima: il numero 4 rientra nella lista dei convocati e sarà a disposizione per partire dal primo minuto nel match contro il Napoli. Il nuovo tecnico del Brescia, data l'emergenza in attacco, potrebbe anche schierarlo in altri ruoli. Il tutto dipenderà da come verrà impostata la partita, se con i due trequartisti o con il doppio attaccante. Ad ogni modo Tonali è un giocatore vitale per un Brescia che ha immediatamente bisogno di punti salvezza.

L'IMPORTANZA DI TONALI - Eugenio Corini ha spiegato benissimo il ruolo di un giocatore come Tonali. "Dobbiamo passare assolutamente da Sandro", perché il gioco lo costruisce e lo disfa in ogni occasione. Un po' Pirlo, ma anche un po' Gattuso, più volte lo ha confermato anche lui. Senza dimenticare gli strappi e le giocate in profondità che spesso mettono in difficoltà le difese avversarie. Un elemento che dà pochi punti di riferimento e che permette a tutta la squadra di giocare in maniera differente, con maggiore qualità. Non solo, la duttilità del giovane centrocampista darà la possibilità a Diego Lopez di poter provare diverse alternative in questa seconda parte di stagione.

TREQUARTISTA O MEZZALA? - Il dubbio rimane: Lopez deciderà di metterlo dietro le punte o di spostarlo come mezzala, portando al centro Dessena? C'è pur sempre l'attuale ruolo, ovvero play basso davanti la difesa. Negli ultimi giorni il tecnico delle Rondinelle lo ha provato anche in altre posizioni, proprio per sfruttare gli inserimenti e gli strappi del numero 4. Alternative o meno Tonali va mandato in campo: in un momento simile non serve soltanto fisicità, ma anche la qualità di un giocatore pronto a fare la differenza.