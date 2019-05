© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Brescia è in Serie A, e arrivano dei complimenti speciali. Quelli di Mario Balotelli: l'attaccante dell'Olympique Marsiglia ha infatti pubblicato un post al riguardo su Instagram. "SERIE A!!! Finalmente, bravissimi": questo il messaggio di SuperMario. Un post al sapore di mercato: pur essendo cresciuto in provincia di Brescia, Balotelli non ha mai visto la maglia delle Rondinelle. Ma potrebbe farlo proprio l'anno prossimo: non è un mistero, infatti, che il suo ingaggio sia uno dei principali desideri di mercato del patron Cellino.