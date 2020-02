vedi letture

Brescia in emergenza contro la Juventus: non ci saranno Tonali, Joronen e Torregrossa

Assenze importanti in casa Brescia in vista della sfida di domani contro la Juventus. Il tecnico Diego Lopez, infatti, dovrà fare a meno sia di Sandro Tonali che di Ernesto Torregrossa a causa di problemi fisici che i due giocatori non riusciranno a smaltire in tempo. Lopez in conferenza stampa ha annunciato che i due calciatori non saranno della partita, così come Joronen e Cistana.

