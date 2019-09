La Juventus si muove per Sandro Tonali. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport infatti, non è passato inosservato il contatto fra Fabio Paratici e Massimo Cellino nel post-partita del Rigamonti. La strategia della Juventus è quella di sottoscrivere subito l'operazione, con Tonali pronto a cambiare maglia la prossima estate. Un modo per dribblare le concorrenti che hanno messo nel mirino il talentuoso centrocampista del Brescia. Dopo i sondaggi della Roma di Monchi, in estate la Fiorentina ha provato a mandare in tentazione il patron bresciano. L'Inter appare decisa a contrastare la strada ai bianconeri, ma occhio anche alla pista estera, con il PSG pronto a ripetere l'affare Verratti.