© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pareggio della Lazio a Brescia, firmato Ciro Immobile su calcio di rigore al 42'. Rasoterra alla destra di Joronen, spiazzato. 18° centro in campionato per il capocannoniere della Serie A, a secco nelle precedenti due partite di campionato. Massima punizione concessa per fallo di Cistana su Caicedo, che è costato il secondo giallo in cinque minuti al difensore del Brescia, che lascia così i suoi in dieci uomini.