© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Terzo gol del Brescia con Spalek al 61'. Lancio di Balotelli sul quale Rispoli è in anticipo ma è più sveglio Torregrossa a rubargli il pallone di mestiere. L'attaccante allarga a sinistra per Bisoli che mette in mezzo un rasoterra che trova l'accorrente trequartista slovacco che a porta vuota va in gol.