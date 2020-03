Brescia, Lopez stregato dal baby Papetti. L'ex Inter può essere il titolare del futuro

Da difensore a difensore, non poteva non notarlo. Diego Lopez - tecnico del Brescia - ha capito subito che poteva contare sul giovanissimo Andrea Papetti, tanto che quando si è fatto male Andrea Cistana non ha esitato un istante a buttarlo nella mischia. Tra i mattoni della casa che sarà - sottolinea La Gazzetta dello Sport - Papetti c’è di sicuro. Ha già debuttato in A, e ha dimostrato di meritarlo nella surreale ultima partita di campionato prima dello stop, al di là della sconfitta con il Sassuolo.

Scuola Inter - Papetti è del 2002, ha iniziato nelle giovanili dell’Inter, da esterno, si è fatto largo nel vivaio del Brescia: prima terzino, poi centrale. In estate era stato in ritiro con la prima squadra sotto la guida di Corini, per poi proseguire nella Primavera. Adesso invece è considerato un prospetto su cui lavorare. E un potenziale futuro titolare.