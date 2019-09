Brescia, Matri: "Cancelliamo il Bologna. Udinese fisica ed esperta"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alessandro Matri, attaccante classe '84 del Brescia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky a pochi minuti dal calcio d'inizio dell'incontro Udinese-Brescia, valevole per la 4ª giornata: "Dobbiamo cancellare la sconfitta contro il Bologna - dichiara il biancazzurro -. Il campionato è lungo e dobbiamo affrontarlo al meglio".

Sull'Udinese: "Hanno fisicità e voglia di far punti in casa oltre ad essere una squadra esperta. Non sarà facile, ma vogliamo far bene".