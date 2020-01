© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Occhi in Francia per il Brescia di Massimo Cellino, a caccia di rinforzi per la mediana. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato dell'idea che porta a Davide Frattesi oggi a Empoli ma di proprietà del Sassuolo , mentre secondo quanto riportato dai colleghi di SkySport le attenzioni delle Rondinelle si sarebbero posate su Mathias Pereira Lage, esterno mancino dell'Angers.