Brescia, occhi puntati su Bogdan del Livorno: Tremolada nell'affare?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Trattativa sull’asse Brescia-Livorno. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, alle Rondinelle piace Luka Bogdan, difensore croato classe 1996. Nella trattativa potrebbe rientrare Luca Tremolada, trequartista richiestissimo in Serie B che potrebbe fare il percorso inverso e finire dunque in toscana.