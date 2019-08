Brescia, operazione difensore centrale: Rami, Paletta e Ogbonna in lista

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'entusiasmo per l'arrivo di Mario Balotelli è contagioso, nel primo allenamento si è visto tutto l'affetto dei tifosi. A tre giorni dall'inizio della nuova serie A c'è tantissima voglia di far bene in casa Brescia, ma questi giorni verranno sfruttati dagli uomini mercato per poter portare in maglia biancoblù un difensore centrale dopo gli arrivi di Jhon Chancellor e Giangiacomo Magnani. Rami, Ogbonna e Paletta, tre nomi per poter costruire un pacchetto arretrato esperto e in grado di avere un impatto positivo e immediato sul campionato italiano.

Occhi su Rami - Tra i tre il nome più quotato è quello di Adil Rami, difensore francese ex Milan. Ben 40 presenze in serie A, ma soprattutto una fisicità che può far comodo ad Eugenio Corini e a un modulo che spesso premia i giocatori forti fisicamente e nel gioco aereo. Gabriel Paletta potrebbe essere una soluzione comunque interessante, può arrivare a costo zero come il suo ex compagno rossonero.

L'italo-argentino ha sicuramente più esperienza in serie A rispetto al giocatore ex Marsiglia: il tecnico delle rondinelle ha bisogno di qualcuno che abbia un impatto immediato. Meno percorribile la pista Ogbonna, anche se l'attuale difensore del West Ham potrebbe gradire un ritorno in Italia. Tutte e tre le operazioni sono comunque last minute e dovranno essere concluse nel giro di pochissimi giorni.

Testa al Cagliari - Mercato a parte, bisogna pensare soprattutto al match inaugurale contro il Cagliari. A centrocampo la coperta è corta, scelte quasi obbligate per Corini che cambierà poco e nulla rispetto lo scorso anno. In attacco il tridente Spalek-Donnarumma-Torregrossa è praticamente scontato, in difesa si potrebbe vedere qualche volto nuovo. Finalmente si comincia, con uno sguardo al mercato: per poter rimanere in serie A bisognerà puntellare al meglio la difesa.