Brescia, ora la A. Sogno Balotelli ma c'è il problema stadio: cade a pezzi

Il sogno del nuovo Brescia ha un nome e un cognome: Mario Balotelli, acquisto ideale per una squadra a chilometro zero, un nome che farebbe sognare la piazza intera. Verrebbe di corsa ma guadagna molto, troppo, 4 milioni netti più i premi. Il Corriere della Sera evidenzia però che oltre ai sogni ci sono problemi con cui fare i conti: il Rigamonti cade a pezzi, si lavora ad un progetto di ristrutturazione ma non c'è ancora accordo tra Cellino e amministrazione.