Brescia, per la difesa spunta il nome del giovane Sala

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Brescia, club neo promosso in serie A, sonda il mercato alla ricerca di giovani di valore per allestire una rosa competitiva per la massima serie. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per la difesa il nome sul taccuino del presidente Cellino è quello di Marco Sala, terzino sinistro cresciuto nel vivaio dell'Inter reduce dall'esperienza all'Arezzo.