© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per la prima volta in stagione, allo stadio Rigamonti di Brescia ci sarà il sold out. 19500 persone per sostenere la squadra di Corini contro il Milan di Ibrahimovic. Lo svedese attira l'interesse dei tifosi di tutto il mondo, figuriamoci nello stadio dove per la prima volta ha segnato in Italia. Attrae tifosi ancor più della Juve di Ronaldo e dell'Inter del condottiero Conte. Ora non resta che aspettare per vedere quale sarà la sua risposta sul campo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.