Brescia, tante incertezze e poche conferme: prima la conferma di Corini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È il momento di pensare al futuro. Il Brescia, dopo il ritorno in serie A, deve assolutamente iniziare a progettare il futuro per la prossima stagione. Il punto principale rimane l'allenatore, manca ancora l'ufficialità ma si dovrebbe ripartire da Eugenio Corini. Il tecnico della promozione ha ancora qualche dubbio, ma stando alle ultime dichiarazioni potrebbe rimanere nella massima serie, anche se serviranno conferme soprattutto dal mercato.

Il mercato sta entrando nel vivo e la compagine bresciana ancora non ha individuato il colpo di mercato in grado di poter fare il salto di qualità alla squadra. Mario Balotelli si allontana sempre di più, secondo le ultime notizie l'attaccante bresciano non vuole tornare in Italia, almeno in questa finestra di mercato. Sicuramente le rondinelle dovranno optare per altri obiettivi, come Mattia Destro. Al momento l'attaccante rossoblù vuole rimanere al Bologna, ma nei prossimi giorni ci potrebbero essere novità sulla vicenda.

Trovare una punta non sarà semplice anche perché servirà un calciatore in grado di assicurare almeno dieci gol a stagione, per poter dare un buon contributo alla salvezza, obiettivo minimo del club biancoblù. Al momento c'è molta incertezza, anche perché bisognerà capire chi rimarrà nella prossima stagione. Il centrocampo, nel caso dovesse rimanere quello visto durante lo scorso campionato, è un buon punto di partenza. Da non dimenticare nemmeno la questione stadio, i lavori devono ancora iniziare. Settimane di stallo, ma decisive: serve una svolta notevole per potersi presentare ai nastri di partenza nel migliore dei modi.