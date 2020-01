Brescia, Tonali ancora al centro del mercato. Con la Samp sfida salvezza

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una giornata al termine del girone di andata. Poi si tireranno le somme per capire se il Brescia riuscirà o meno a rimanere in serie A. Si avvicina un match chiave per la stagione biancoblù, su un campo davvero complesso come quello di Marassi: con la Sampdoria sarà un vero e proprio scontro salvezza, Balotelli e compagni sono chiamati all'impresa dopo un inizio da dimenticare. In testa c'è anche il mercato, soprattutto in uscita: la sfida Juventus-Inter per Sandro Tonali rischia di far sprecare energie mentali utili per l'immediato futuro, ma i segnali che arrivano non devono essere totalmente ignorati.

SFIDA SALVEZZA - Troppi giri di parole sono superflui. Due punti di distacco e uno scontro diretto che può far comodo nell'immediato futuro. Sfida bloccata, ma soprattutto salvezza: le Rondinelle saranno costrette a fare punti pesanti contro la compagine guidata da Claudio Ranieri anche perché le dirette concorrenti saranno impegnate in match complicati. I tre punti farebbero comodo, ma la squadra di Corini potrebbe accontentarsi anche di un pareggio, in vista delle sfide interne con Cagliari e Milan.

TONALI CORTEGGIATO - Il pezzo pregiato di mercato rimane Sandro Tonali, l'Inter sembra aver mosso passi concreti nei confronti del talentuoso centrocampista: le ultime notizie parlano di una valutazione di 50 milioni di euro, la priorità sarà quella di trattenere il giocatore almeno al termine della stagione. Al momento non ci sono proposte concrete, ma il calciatore verrà valutato dai top club italiani, senza dimenticare anche le sirene estere. Segnali che andranno sicuramente colti, ma senza distrarsi dagli impegni di campionato.