Brescia, tutto su Tonali: ma attenzione alle voci di mercato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un esordio sottotono nella sconfitta dell'under 21 contro la Polonia, ma un futuro ancora incerto per Sandro Tonali, gioiello classe 2000 del Brescia. Le sue prestazioni in B e quel modo di giocare come Andrea Pirlo hanno lasciato spazio a paragoni azzardati e voci di mercato insistenti, che si sono però sciolte con le prime ondate di caldo. Al momento le rondinelle sembrano voler ripartire dal suo talento e dalle sue giocate, anche perché non è facile sostituire un giocatore con le sue caratteristiche e in grado di gestire da solo un intero reparto.

Tonali è stato sicuramente uno dei giocatori chiave per questa squadra, durante lo scorso campionato è stato il fulcro del centrocampo. Tanti palloni giocati, soprattutto nei momenti chiave del match: la personalità e la voglia di fare bene non mancano, ma bisognerà rinconfermarsi anche nella massima serie. Il talento e le qualità sono indiscutibili, molto probabilmente la prossima stagione sarà la prova del nove per un giocatore che tornerà utile anche in nazionale.

Sarà necessario gestire anche il mercato: il giocatore vuole continuare a giocare in Italia, un'eventuale cessione ad una big di A permetterebbe al calciatore di rimanere un altro anno in prestito al Brescia, una soluzione da non sottovalutare per farlo crescere ancora sotto tutti i punti di vista. Attenzione però alle sirene che arrivano dall'estero, eventuali colpi potrebbero stravolgere i piani di mercato. Al momento Tonali, salvo particolari sorprese, rimane. Per il Brescia può essere soltanto una risorsa da sfruttare al meglio in vista del prossimo campionato.