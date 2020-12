Bruno Peres carica la Roma: "Siamo incazzati per la sconfitta di Bergamo. Non deve ricapitare"

Bruno Peres, terzino della Roma, ha parlato ai microfoni di Roma TV a pochi minuti dall'inizio della sfida con il Cagliari: “Abbiamo parlato tra di noi, quella con l'Atalanta è stata una sconfitta dura per tutti quanti. Sappiamo che oggi abbiamo l’opportunità di cambiare tutto ciò che è successo domenica. Ci siamo preparati bene, speriamo di avere l’atteggiamento e la mentalità giusta per vincere questa partita che per noi è importantissima", riporta vocegiallorossa.

Cosa è emerso dallo spogliatoio, è stato un calo fisico o mentale?

"Ciò che ho detto prima, eravamo tutti arrabbiati. Una soluzione non è emersa, però eravamo tutti incazzati perché il modo in cui abbiamo perso non può succedere. Abbiamo imparato tanto e sicuramente oggi saremo più svegli e attenti all’atteggiamento che dobbiamo avere dentro il campo, per non sbagliare quello che abbiamo sbagliato domenica".

La Roma non riesce a fare il salto di qualità battendo le grandi…

"Stiamo facendo una bella stagione, siamo concentrati su tutte le competizioni. Ogni punto guadagnato è importante. Ora si è fermata l’Europa League e possiamo concentrarci sul campionato. Ogni partita per noi è una finale e proviamo sempre a concentrarci per vincere".